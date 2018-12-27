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Киев расширил список запрещенных к ввозу российских товаров

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Киев расширил список запрещенных к ввозу российских товаров

Киев, 27 декабря. Украинское правительство расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу на территорию страны. Кабмин Украины принял соответствующее решение на заседании в четверг.

В министерстве экономического развития и торговли Украины отметили, что согласно новому постановлению, ввозить в страну из России нельзя кукурузный крахмал, глюкозу и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Правительство Украины продлило запрет на ввоз в страну товаров из РФ до 2020 года. В списке запрещенных товаров 30 наименований, в том числе мучные изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, некоторые виды алкогольной продукции, детское питание, сигареты и другие товары. Кроме того, Киев запретил ввозить российские поезда, локомотивы и другое железнодорожное оборудование.

Ранее СНБО Украины ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, в том числе против российских компаний, бизнесменов, политиков и работников силовых структур, которые якобы поддерживали «агрессивные действия против Украины».

Автор: Софья Куликова
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