Ей с этим жить: Скляр прокомментировал слова Лолиты об «украинском» Крыме

Певица Лолита Милявская заявила, что Крым для нее является украинским.

«Для меня, в душе, Крым — это по-прежнему Украина. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — сказала она.

Федеральное агентство новостей обсудило данное заявление с известным российским исполнителем, лидером группы «Ва-Банк» Александром Скляром.

«Если она так считает, то ей с этим и жить», — уверен он.

Что же касается причин, по которым Лолита и многие другие исполнители-россияне заявляют, что Крым — это Украина, Скляр отметил: следует, видимо следует залезть в их головы, чтобы это понять.

«В их головы разве залезешь — какие у них за этим стоят соображения? Так уж, наверное, устроены их головы. Может, у нее родственники живут на Украине? И ей говорить о том, что Крым не Украина, опасно для здоровья и безопасности ее родственников. Вполне такое может быть… То есть может быть это не искреннее ее высказывание, а сугубо связанное с ситуацией, в которой мы все находимся», — полагает собеседник ФАН.

Скляр пояснил: речь идет о том, что де-юре человек живет в России, но де-факто должен жить на две страны, то есть учитывать мнение другой страны.

«А мнение другой страны, в данном случае Украины, подразумевает, что она не согласна с тем, что Крым уже снова является частью России, — отметил он. — И некоторые люди вынуждены с этим считаться. Но при этом другая страна — наш ближайший сосед. Мы никогда не сможем внутренне разъединить себя в наших мыслях, наших ощущениях. Мы не сможем отделить себя от Украины».

При этом, по мнению певца, на Украине делается все для того, чтобы внушить: мы являемся оккупантами, «страной-агрессором», не дружественным братским народом, а совершенно другим, чуждым.

«А все это в конечном итоге происходит из-за совершенно идиотского антирусского курса, который ведется правительством — по большому счету небольшой кучкой людей, стоящих во главе этого близкого нам государства, — уверен Скляр. — Это совершенно уродливая ситуация, уже принявшая затяжной характер. И теперь уже вообще никому не понятно, когда этот конфликт может быть исчерпан и наши отношения смогут вернуться к тем, какими они должны исторически и по всей человеческой логике быть. Вот отсюда и проистекают все эти эксцессы!»

Лидер группы «Ва-Банк» считает, что в происходящем нельзя винить конкретно Лолиту Милявскую или кого-то другого, кто выскажется через какое-то время подобным образом.

«За этим могут стоять конкретные судьбы, даже если мы абстрагируемся от того, что они продолжают рассчитывать на Украину как на концертный рынок, потому что это слишком простое объяснение. Хотя зачастую оно и бывает верным. Я совершенно не знаю музыкальных и артистических дел Лолиты Милявской. Мы с ней не общаемся и находимся на совершенно разных полюсах жизни», — уточнил Александр Скляр.

Напомним, что весной 2017 года Милявскую не пустили на территорию Украины в связи с ее выступлением в 2015 году на фестивале в Керчи. Вместе с тем в Киеве с матерью певицы проживает ее взрослая дочь, больная аутизмом.

Повлияет ли как-то сегодняшнее заявление Лолиты на ее возможность посетить Украину, пока неизвестно.