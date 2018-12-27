Сирия, 27 декабря. Террористы ИГ1 потеряли город Абу Хасан на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Из-за ливневых дождей пострадали лагеря для беженцев на западе Идлиба. При пожаре в городе Ракка погиб человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков на севере провинции Хама.

«Исламское государство»1: потеряло город Абу Хасан в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Ихтимлат в северной части Алеппо; задержали двух женщин-террористок ИГ в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают стягивать подкрепления к сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Step News Agency сообщает о новом взрыве на оккупированных боевиками территориях в северной части провинции Алеппо. Бомба была активирована в населенном пункте Ихтимлат, расположенном к востоку от города Азаз. Никаких данных о возможных погибших или раненых пока не поступало. Активисты вооруженной оппозиции возлагают ответственность за случившееся на членов подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), действующих в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, целью курдских формирований является нанесение как можно большего урона протурецким силам в отместку за захват Африна, однако жертвами вылазок радикалов YPG также нередко становятся и мирные жители региона.

Тем временем Twitter-канал (Acemal71) сообщает о том, что Анкара продолжает перебрасывать подкрепления к сирийско-турецкой границе. Агентство новостей Al Masdar News опубликовало видеозапись, на которой запечатлены десятки военных автомобилей вооруженных сил Турции, продвигающихся через провинцию Килис в сторону Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В так называемом Хаджинском кармане не утихают вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), выступающими при поддержке авиации западного альянса. Несколько часов назад поступали данные о захвате курдами деревни Аль-Букаан. Согласно информации военного источника в сети Twitter (NotWoofers), населенный пункт Абу Хасан также перешел под контроль «демократической армии». В настоящий момент бои разворачиваются в пригороде Нафила.

Между тем курдский Twtter-канал (AzadiRojava) заявляет о том, что члены SDF задержали двух женщин-террористок ИГИЛ1, которые скрывались среди гражданских лиц, надеясь выехать в одно из европейских государств под видом беженцев. По данным источника, многие джихадисты ИГ предпринимают попытки уехать на Запад, дабы продолжить свою террористическую деятельность там.

Провинция Идлиб

Информационный портал Jisr TV сообщает о том, что в западной части провинции Идлиб на территориях, подконтрольных антиправительственным группировкам, начались ливневые дожди. Отмечается, что серьезно пострадали лагеря для беженцев в населенных пунктах Атма и Хирбет Аль-Джуз, расположенные недалеко от границы с Турцией. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (hadialbahra), многие перемещенные лица погибли в результате произошедшего наводнения, другие лишились своего последнего имущества. Исламисты, контролирующие данные территории, пока не предприняли никаких активных действий для минимизации ущерба.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что в западном районе административного центра провинции произошел пожар. Огонь охватил один из жилых домов в квартале Харет Аль-Харамия, передает Twitter-канал (Mohamadothman1o). Жертвой инцидента стал местный житель. Притом пожарные бригады прибыли на место трагедии только спустя два часа. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Напомним, Ракка находится под контролем курдских вооруженных формирований, чья антинародная политика не раз становилась причиной недовольства мирного населения. Как известно, город был захвачен «Демократическими силами Сирии» (SDF) больше год назад, однако он все еще остается небезопасным для проживания гражданских лиц из-за разрушенной инфраструктуры и вылазок «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хама

На севере Хамы не прекращаются вооруженные стычки между частями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных бандформирований. Как передает военный источник в сети Twitter (alreahalsaknh), правительственные силы открыли огонь по оборонительным сооружениям исламистов, базирующихся в районе населенного пункта Аль-Анкави к северо-западу от административного центра провинции. Отмечается, что поводом к проведению обстрела для войск Башара Асада послужили провокационные удары со стороны джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***.

По данным, опубликованным на официальном Facebook-канале Минобороны РФ, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов нарушения режима прекращения огня за последние сутки было зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)