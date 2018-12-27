«Срочно к психиатру»: Макаревич ответил журналистам про Лолиту и Крым

Москва, 27 декабря. Музыкант Андрей Макаревич предложил обратиться к психиатрам журналистам, которые интересовались его мнением по поводу высказывания певицы Лолиты Милявской о Крыме.

Милявская в интервью каналу «Крючок TV» заявила, что считает Крым украинской территорией. По ее словам, запрет на въезд на Украину стал для нее неожиданностью.

«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — сказал она.

Макаревич пожаловался на журналистов, которые звонили с просьбой прокомментировать высказывание Лолиты о Крыме. Во время беседы с первым журналистом Макаревич сообщил, что прокомментировать не может, так не слышал, что говорила Лолита, и ему не интересны ее взгляды. Через пару минут раздался еще один звонок с такой же просьбой, на четвертом звонке, по его словам, «почувствовал, что кто-то сошел с ума», сообщили «Дни.ру».

«Или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества, и больше говорить не о чем — срочно к психиатру», — ответил музыкант, написав пост в Facebook.

Ранее Федеральное агентство новостей обратилось к звездам шоу-бизнеса с просьбой прокомментировать слова Лолиты. Однако собеседники ушли от прямого ответа.

Россияне в свою очередь предположили, что Лолита заявила об «украинском» Крыме, так как стала менее востребована в России и хочет поехать на гастроли на Украину.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя демократическим путем высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров «своим». Москва неоднократно заявлял, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.