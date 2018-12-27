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Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров в России

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ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров в России

Москва, 27 декабря. Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Лицензии форекс-дилеров будут аннулированы с 27 января 2019 года. Сообщается, что основанием для лишения лицензий послужили неоднократные нарушения со стороны компаний на протяжении года. Среди них: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний финансового регулятора, нарушения в порядке ведения внутреннего учета, предоставление недостоверных данных в отчетности, а также недостоверная информация на сайтах компаний.

Отмечается, что пять форекс-дилеров должны прекратить свою деятельность на рынке ценных бумаг. Исключения составят действия, направленные на прекращение обязательств перед клиентами. Вернуть имущество клиентам компании должны в срок до 27 января 2019 года.

Кроме того, Центробанк также аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.

Автор: Регина Пак
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