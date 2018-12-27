Израиль привык чувствовать себя безнаказанно: Коротченко прокомментировал удар по территории Сирии

МИД России осудил Израиль за авиаудар по территории Сирии, в российском внешнеполитическом ведомстве военную агрессию сочли нарушением суверенитета Дамаска.

«У нас вызывает самую серьезную озабоченность и сам факт нанесения ударов, и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Израиль не согласовывает свои действия с соседними государствами, в том числе партнерами, такими как Россия. В этих условиях Дамаску необходимо повышать уровень своей обороноспособности.

«Израиль привык чувствовать себя безнаказанно, совершая удары по территориям соседних арабских государств. В данном случае могу сказать, что Сирии необходимо дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны, нужно создать комплексную систему, которая включала бы в себя интеграцию всех имеющихся сил и средств. Необходима единая система управления и командования, радиолокационные станции, чтобы все это было увязано в один контур. Все это нужно для того, чтобы успешно отстаивать свой суверенитет. Политические заявления на Израиль не действуют, его можно сравнить с котом Васькой, который слушает да ест», — рассуждает военный аналитик.

Москва является стратегическим партнером Дамаска — российская сторона могла бы поставить Сирии средства ПВО для того, чтобы третьи страны не имели возможности незаконно заходить в воздушное пространство САР.

«Сирии нужно работать, а нам — помогать ей. Необходимо сделать так, чтобы любой полет в воздушном пространстве Сирии стал смертельно опасным для ВВС Израиля. В этом случае они не будут летать так нагло, как летают сейчас, а также не будут наносить удары», — резюмировал Игорь Коротченко.

Напомним, над акваторией Средиземного моря, в 35 километрах от побережья, 17 сентября 2018 года был сбит российский самолет Ил-20. Все члены экипажа погибли. Россия и Сирия возложили ответственность на Израиль, поскольку именно из-за его провокации произошла трагедия. После этого Москва поставила Дамаску системы С-300.