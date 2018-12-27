Создатель «Пионера» оценил преимущество РФ над США в разработке «оружия ответного удара»

Москва, 27 декабря. Эффективность системы противоракетной обороны США сегодня крайне низка, Москва опережает Вашингтон на 10–15 лет в разработке «оружия ответного удара». Преимущество РФ над США в данном вопросе оценил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты как «Пионер», «Тополь» и «Булава», Юрий Соломонов.

Отвечая на вопрос о том, способна ли будет американская ПРО, развернутая на Аляске, перехватывать российские МБР, он указал на чрезвычайно низкую эффективность систем США.

«Другое дело, что когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на Европейском континенте, это угроза совсем другого типа», — цитирует конструктора «Аргументы недели».

При этом Соломонов объяснил, что комплексы ПРО США, развернутые в Европе, могут быть использованы не как оборонительные средства, а наступательные вооружения.

США будут крайне заинтересованы в размещении ракет средней дальности в Европе в случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), указал специалист. Россия, по его убеждению, обязательно ответит, однако этот ответ, по мнению генконструктора, должен быть обдуманным и взвешенным.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Многие эксперты в связи с намерением Штатов выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», на территории Румынии и Польши.