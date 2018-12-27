Мой горшок с детства стоял в Ялте: Лолита объяснила свои слова об «украинском» Крыме

Москва, 27 декабря. Эстрадная исполнительница Лолита Милявская пояснила свои слова о Крыме, сказанные в ходе интервью каналу «Крючок.TV».

Артистка посоветовала всем пересмотреть интервью не частично, а полностью, поскольку некоторые СМИ вырвали фразы из контекста.

Она напомнила, что является гражданкой Российской Федерации, поэтому в Крым въезжала по своему документу.

«То, что мой горшок с детства стоял в Ялте… Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира… Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным», — пояснила Лолита.

При этом артистка указала, что не перестала дружить и общаться с коллегами по цеху с Украины, передает RT.

Исполнительница добавила, что училась в киевской школе, затем жила во Львове, но уже более 30 лет является гражданкой России.

Лолита с сожалением отметила, что не могла и подумать, что РФ и Украина в будущем будут так враждовать. Она также пожелала, чтобы «эта вакханалия» быстрее закончилась.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что Крым для нее остался украинским «в душе».

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев считает до сих пор полуостров своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.