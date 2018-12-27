Убит за то, что Иванов: тело замученного в украинской тюрьме ополченца везут в Россию

Представителям Союза добровольцев Донбасса удалось получить тело российского гражданина Валерия Иванова, избитого до смерти во львовской тюрьме. Об этом руководитель медико-социального сектора СДД Ольга Кулыгина рассказала Федеральному агентству новостей.

Передача произошла на пункте пропуска на украинско-белорусской границе. В настоящий момент тело добровольца, замученного 9 декабря 2018 года в украинской тюрьме, везут в Россию, добавила Кулыгина.

«Мы встретили его на пограничном переходе Мокраны между Украиной и Белоруссией. Сейчас везем его родным в Северодвинск на машине», — рассказала представитель СДД, выйдя на связь по дороге.

На тот момент 42-летний гражданин РФ Валерий Иванов попал в плен к украинцам три года назад в ходе боевых действий в Луганской народной республике.

«Это произошло под станицей Луганская. Валерий прикрывал отход боевых товарищей в разведвыходе, попал в плен», — сообщила подробности руководитель медико-социального сектора СДД.

Иванов состоял в списках на обмен пленными. Один раз его даже вывозили на обмен, но затем украинская сторона передумала выдавать ополченца.

По некоторым данным, фамилию добровольца из России в последний момент лично вычеркнула первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, представлявшая Киев в трехсторонней контактной группе по гуманитарным вопросам.

В срыве обмена пленными Геращенко тогда обвинила Россию, а Валерия Иванова увезли обратно во львовскую тюрьму. Там он и был замучен в начале декабря этого года.

«Официальная информация о гибели Иванова не соответствует действительности. На Украине заявили, что Валерий выкручивал лампочку, упал и сильно ударился головой», — рассказала Ольга Кулыгина.

Но реальность, убеждена собеседница ФАН, иная, и это уже подтвердила медицинская экспертиза.

«При вскрытии, которое проводилось под контролем представителей консульства РФ во Львове, были выявлены многочисленные ушибы и гематомы на теле ополченца, включая два сломанных ребра», — сообщила представитель Союза добровольцев Донбасса.

Согласно информации, которая просочилась из львовской тюрьмы, Валерия Иванова сознательно убивали в отместку как гражданина России и участника сопротивления в Донбассе.

«Его забили охранники и оставили в карцере, где он и умер. Валерий был убит за то, что он — ополченец. За то, что он — Иванов», — рассказала собеседник ФАН.

Говоря о том, сколько граждан России по-прежнему находятся в застенках киевского режима, подвергаются насилию и измывательствам, представительница СДД обратила внимание на отсутствие точных данных на этот счет. Таких людей, как минимум, больше сотни, добавила Ольга Кулыгина.