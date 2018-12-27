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«Устали считать дни Асада»: Пушков объяснил вывод войск США из Сирии

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«Устали считать дни Асада»: Пушков объяснил вывод войск США из Сирии

Москва, 27 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков подвел итоги 2018 для урегулирования ситуации в Сирии. По словам Пушкова, уходящий год стал переломным для Дамаска.

«Дни Асада сочтены», — заявил Обама в марте 2012 года. Но не учел фактор России, которая обеспечила этот перелом. С тех пор в США устали считать дни Асада», — написал Пушков в Twitter.

Пушков добавил, что президент США Дональд Трамп, в отличии от других, понял, что в 2019 году «в Сирии ловить нечего». Американский президент заявил о победе над ИГ1 (организация запрещена в РФ) и выводе военного континента из САР.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Коалиция атаковала населенные пункты с мирным населением, что приводило к многочисленным жертвам среди сирийцев.

Представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что Москва не раз указывала на нелегитимное вооруженное присутствие Вашингтона в Сирии. Однако о причинах вывода войск США из республики, а также дальнейших планах США пока ничего не известно. Также Цариков добавил, что на подконтрольной США территории вокруг военной базы «Эт-Танф» в лагере «Рукбан» сохраняются тяжелые условия жизни беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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