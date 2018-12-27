Крымский мост защитили от столкновения с судами

Симферополь, 27 декабря. Форватерный участок Крымского моста обезопасили от возможного столкновения с судами с помощью специальных сооружений — палов. Об этом в четверг сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием», — говорится в сообщении.

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае (для легковушек, автобусов) и октябре (для грузовиков) этого года. В декабре 2019 года заработает железнодорожная часть переправы. Крымский мост считается самым длинным мостом в России и Европе.

Вопрос защиты моста неоднократно поднимался не только в связи с оживленным судоходством в Керченском проливе, но и из-за угроз разрушить конструкцию, поступающих со стороны Украины.