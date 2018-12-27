Не поддаются пропаганде США: в РФ оценили обещание Турции не показывать С-400 Вашингтону

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова в том, что страна не предоставит США возможность для изучения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

О переговорах с Ерховым Чавушоглу сообщил накануне в Twitter, деталей встречи он не привел. Посольство РФ в Анкаре также не сообщило подробностей.

#Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile #Ankara'daki görevlerini tamamlayan #Endonezya Büyükelçisi Wardana ve #Moritanya Büyükelçisi Mohamed Ahmed Lehweirthi'ye ikili ilişkilerimize yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CfdPRlfGed — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 26, 2018

«Наш министр заверил российского посла: нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Напомним, поводом для пересудов послужила статья агентства Bloomberg о том, что Турция якобы предлагала США изучить ЗРК С-400, которые Россия по заключенному контракту должна в скором времени поставить.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что «позицию Турции нужно воспринимать с точки зрения прагматизма».

«Они не поддаются пропаганде США, которые играют своей информацией, как шашками: то предоставят свои истребители F-35, то нет. Все это слова, которые Вашингтон использует с целью хоть как-то повлиять на Анкару, чтобы она осталась в сфере интересов военно-промышленного комплекса США. Однако, когда у Вашингтона было безоговорочное присутствие в Турции, они почему-то забывали свои обещания и обязательства. Когда же Анкара начала самостоятельно выстраивать свой суверенитет, все кардинально изменилось», — разъяснил военный эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что изначально Анкара рассматривала ЗРК не только российского производства, но и китайского, однако, взвесив все аргументы, сделала выбор в пользу С-400 «Триумф» и с тех пор «не сбивается с пути и четко говорит об этом США и НАТО».

«Российские системы действительно обеспечивают защиту суверенитета Турции. Москва при этом не посягает на независимость Анкары, как это пытается делать Вашингтон, — добавил Леонков. — Все, что сейчас происходит вокруг контракта на поставки С-400, является незыблемой договоренностью, достигнутой президентами стран. И, конечно, будут появляться информационные вбросы [от США], которые выражают свое недовольство».

Он напомнил о том, что Турция получит экспортный вариант С-400, который будет в значительной мере отличаться от предназначенного для российской армии. Это снижает угрозу обнародования важной информации.

«Ведь все лучшее и совершенное было создано под отечественные боевые задачи и организацию обороноспособности, эти вооружения находятся в РФ. А поставки для иностранных заказчиков адаптированы под их требования, так что фактически это будут разные комплексы вооружений. Ранее Россия уже поставляла свои ЗРК стране НАТО — Греции, однако эти поставки дали пищу для ума американским специалистам», — резюмировал эксперт.

Напомним, соглашение о поставке российских комплексов было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита.