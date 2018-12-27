Стало известно, сколько машин проехало по Крымскому мосту в 2018 году

Симферополь, 27 декабря. Порядка 3,5 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту в 2018 году. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

«С момента открытия движения по транспортному переходу проехало порядка 3,5 миллиона автомобилей», — сказал он.

Как уточнил Сокол, после начала движения по переправе ею воспользовались 3,2 миллиона легковых машин, порядка 150 тысяч грузовиков и 40 тысяч автобусов. При этом суточный рекорд интенсивности движения по Крымскому мосту был зафиксирован в августе. Тогда за 24 часа по переправе проехало 30 тысяч автомобилей.

Сокол отметил, что с момента открытия Крымский мост работал в штатном режиме, однако на случай неблагоприятной зимней погоды предусмотрена вся необходимая техника. В новогодние праздники переправа продолжит работу в штатном режиме, дежурство будут нести назначенные бригады и ответственные лица.

«Для дорожников нет разницы — праздничные это дни или будни. Участникам движения всегда должно быть комфортно на дороге», — подчеркнул представитель ФКУ Упрдор «Тамань».

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая. Первым по ней проехал президент РФ Владимир Путин. Переправа через Керченский пролив является самой протяженной в России: длина моста составляет 19 километров. Железнодорожная часть Крымского моста должна быть открыта в декабре 2019 года.