Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

Москва, 27 декабря. Синоптики обещают жителям Восточно-Европейской равнины снежные новогодние праздники. Теплый атмосферный фронт завладеет центральной частью России.

Гидрометцентр сообщает, что метели продолжатся до конца декабря. Сугробы окутают Северо-Западный и Центральный регион и доберутся до Поволжья.

В Среднем Поволжье после кратковременного потепления установится морозная и солнечная погода. В новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -24…-26 градусов. В начале января воздух прогреется до -2…-6 градусов.

На Урале синоптики обещают облачную погоду с умеренными морозами. Снежный фронт принесет жителям Урала обильные снегопады. Метели продолжатся вплоть до первых чисел января. Затем Гидрометцентр ожидает прояснения и снижение температур, сообщает «Свободная пресса».

В столице температура воздуха повысится до -6…-10 градусов. В начале января в Москве ожидаются метели.