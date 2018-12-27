Брат жены Башарова намерен привлечь актера к уголовной ответственности

Москва, 27 декабря. Брат жены актера театра и кино Марата Башарова намерен привлечь артиста к уголовной ответственности. Поводом для этого стало избиение Башаровым супруги.

Ранее сообщилось, что Башаров жестоко избил свою супругу Елизавету. Медики диагностировали у нее перелом носа.

По словам брата Елизаветы, женщина ездила по травмпунктам весь день, сейчас она направится к отоларингологу, чтобы узнать, нужно ли ей вправлять нос или нет.

Брат — Федор — сообщил, что конфликт между супругами случился в лифте. Он предполагает, что Башаров был пьян.

Федор признался, что это уже не первый случай, когда Башаров избивает супругу, однако не рассказывал об этом по просьбе сестры, которая не хотела выносить сор из избы.