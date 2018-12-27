«Большая бородатая афера»: россиянам объяснили, как не стать жертвами Дедов Морозов-аферистов

Москва, 27 декабря. Россиянам рассказали, как не стать жертвами Дедов Морозов-аферистов. Рекомендации представил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что с аниматорами обязательно нужно заключать договор. В документе нужно четко оговорить сроки его выполнения, а также последствия неисполнения обязательств.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что иногда аферисты соглашаются заключить договор, просят внести предоплату, а после этого оказывается, что фирма является поддельной.

В связи с этим в ведомстве посоветовали обращаться только к проверенным профессионалам, предварительно изучив отзывы на тематических форумах в Сети, комментарии клиентов на сайтах компаний, которые предоставляют такие услуги.

«Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы на форумах в сети Интернет, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий», — заключили в пресс-службе.

Отметим, что порой Дед Мороз со Снегурочкой заявляются в гости к россиянам, когда их совсем не ждали. По такой схеме «залетные» сказочные персонажи работают вот уже не один десяток лет, пишет газета «Аргументы и факты». Еще в советские времена они заявляли, что их прислал профсоюз, теперь представляются волонтерами.

А вот в Германии совсем недавно полицейским пришлось оправдывать немецкого Деда Мороза Вайнахтсмана из-за подарков, которыми остался недоволен маленький житель коммуны Цетель в Нижней Саксонии. О забавном инциденте сообщал портал «Ридус».