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Эффект «мамаева кокорища»: РФС может отказаться от поддержки футболистов в тюрьме

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Эффект «мамаева кокорища»: РФС может отказаться от поддержки футболистов в тюрьме

Москва, 27 декабря. Российский футбольный союз может отказаться от поддержки арестованных игроков Павла Мамаева и Александра Кокорина. Возможный отказ от поддержки футболистов в тюрьме, по словам источника СМИ, мотивирован «педагогическими целями».

Скандал с участием Мамаева и Кокорина поднял тему безнаказанности «футбольных випов». Кроме того, своеобразным откликом этого инцидента стал случай в Рязани: городское управление МВД опубликовало кадры, на которых запечатлено, как футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев надают на 41-летнюю женщину. По данным следствия, игроки находились в нетрезвом состоянии в момент нападения. Один из подозреваемых два месяца проведет в следственном изоляторе, другой — под домашним арестом.

Спортивные власти стали осознавать: скандалы с игроками наносят большой урон репутации российского футбола. 

«РФС рассматривает возможность отказаться от какой-либо поддержки в тюрьме Кокорина и Мамаева, в том числе в педагогических целях», — сообщил источник News.Ru.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся под арестом в СИЗО «Бутырка». Игроки проходят по делу о двух драках в центре Москвы. В декабре суд продлил арест футболистов до февраля 2019 года.

Автор: Регина Пак
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