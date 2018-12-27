В Крыму напомнили Лолите ее слова про «отсутствие разума на Украине»

Российская певица Лолита Милявская, назвавшая Крым украинским в интервью Youtube-каналу «Крючок.TV», ранее заявляла, что на Украине «процветает отсутствие разума». Об этом Федеральному агентству новостей напомнил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Такую характеристику ситуации на Украине певица дала осенью 2018 года в интервью «Вести.Крым», добавил парламентарий.

«Для меня гораздо важнее не сегодняшнее заявление госпожи Милявской о том, что в ее душе Крым остался украинским, — пояснил Белик, — а ее фраза, сказанная после октябрьского концерта в Крыму: «На Украине процветает отсутствие разума».

Теперь, после скандального заявления об «украинском Крыме», Лолите все равно вряд ли разрешат въезд на Украину, считает депутат.

«Если Милявская на это надеется, то она очень плохо понимает суть происходящего в соседней стране», — пояснил Белик.

Киевский режим не жалеет своих граждан, а по отношению к россиянам придерживается принципа «врагов не считают — их бьют», подчеркнул собеседник ФАН.

«Делить нас на тех, кто за российский Крым, и тех, кто в Instagram признал Крым украинским, они не будут», — уверен парламентарий.

Вчера в интервью украинской журналистке Лолита призналась также, что в Крыму она поет песни на украинском языке. Дмитрий Белик подтвердил, что Милявская во время концерта в Крыму действительно исполняла не только русские, но и украинские композиции.

«Это не встречало отторжения у зрителей. В Крыму осталось уважение к украинскому языку», — отметил депутат Госдумы.

Республика Крым и город Севастополь воссоединились с Российской Федерацией по итогам референдумов в марте 2014 года. Это решение поддержали около 97% жителей полуострова.