На телеканале «Пятница» рассказали правду о судьбе шоу «Орел и решка»

Москва, 27 декабря. Развлекательная передача «Орел и решка» не закрывается и продолжит свое существование в новом сезоне. Об этом сообщила PR-директор телевизионного канала «Пятница» Наталья Абрамочкина.

Фанаты шоу не на шутку испугались после опубликованного в Instagram поста ведущей программы «Орел и решка. Перезагрузка» Насти Ивлеевой. В ролике популярная блогер рассказала, что «Перезагрузка» закрывается.

«Закончилось путешествие длиной в два года», — сопроводила она ролик комментарием.

Абрамочкина уточнила, что «Перезагрузка» действительно подошла к окончанию, однако за ней последует новый сезон, передает телеканал «360».

PR-директор объяснила, что программа включает разные сезоны, очередной из которых — «Перезагрузка» — подошел к финишу.