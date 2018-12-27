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Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

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Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Москва, 27 декабря. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры. Во время беседы стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Главы государств поговорили о реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита российского лидера в Узбекистан в октябре этого года.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства», — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры России и Узбекистана также подтвердили намерения наращивать сотрудничество между странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Отмечается, что Путин и Мирзиеев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Автор: Данила Копп
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