Киев, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году получил от компании Rothschild Trust около 20 миллионов долларов дивидендов (556,7 миллионов гривен). Соответствующие данные содержатся в украинском Едином реестре деклараций лиц.

Как уточняется, Порошенко задекларировал 556 742 460 гривен дивидендов от швейцарской компании, в управлении которой находится принадлежащая украинскому президенту корпорация Roshen.

Всего с начала 2018 года Порошенко задекларировал доходы на общую сумму в 186,7 миллиона гривен. Это почти в 12 раз больше задекларированных доходов украинского президента в 2017 году.

Кондитерская корпорация Roshen ежегодно выпускает порядка 450 тысяч тонн изделий. Порошенко обещал продать свою долю в компании, вступая в должность президента Украины, однако он до сих пор не сделал этого. Вопрос с продажей доли решает компания Rothschild. Как утверждается, найти покупателя она не может из-за конфликта в Донбассе.

При этом Украина, как отмечают эксперты, остается одной из самых бедных стран в мире. Уровень жизни в стране падает, цены на транспорт и продукты постоянно растут. Кроме того, в результате реформы здравоохранения большая часть медицинских услуг в стране переводится на платную основу.

Большинство украинцев вынуждены уезжать на заработки за границу. Ранее сообщалось, что, по последним данным, на постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона украинцев, периодически — 7–9 миллионов человек.