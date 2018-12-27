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В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

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В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

В Сирии развернута масштабная работа по созданию всех условий для возвращения беженцев и восстановления всей инфраструктуры, заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии. 

Российский генерал отметил, что деятельность межведомственных координационных штабов на этом направлении уже приносит положительные результаты. 

«К оказанию экономической помощи Сирии присоединились Армения, Китай, Польша, Япония и другие страны. В январе мы ждем в Дамаске представителей Норвегии для оценки объема предстоящих работ по созданию благоприятных условий возвращающимся сирийским гражданам», — сообщил Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала 2018 года в различных районах Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 4792 жилых дома, 270 медицинских учреждений, 1468 образовательных учреждений, 290 объектов водоснабжения, 280 хлебопекарен, 1033 электроподстанции и 14 248 промышленных предприятий.

В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

В Минобороны России отметили положительную динамику в процессе восстановления социальных объектов и инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

При этом в российском военном ведомстве отметили, что надеются на тенденциозную подачу этих процессов в западном сообществе. 

«Рассчитываем, что вскоре прекратятся необоснованные обвинения Запада в недостаточности условий для возвращения беженцев на родину», — сообщил Михаил Мизинцев.

Правительство Сирии проводит важную работу для облегчения возвращения сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну по причине боевых действий, заявил руководитель межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан.

В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

По данным, которые привел сирийский представитель, только в 2018 году для восстановления уничтоженной инфраструктуры выделено свыше 56 миллиардов сирийских фунтов. 

«Средства эффективно освоены при постройке электросетей, водопроводов, канализаций, коммуникаций, а также при восстановлении школ, больниц, центров здоровья, хлебопекарен, мукомольных предприятий, зернохранилищ, правительственных зданий, дорог, тротуаров и уличного освещения», — сообщил Мутен Каттан.

Только в трех промышленных центрах — Адра, Хассия, Шейх Наджар — находится 2122 промышленных предприятия, где уже налажено производство. Еще 3279 предприятий находятся на завершающем этапе строительства. В совокупности этими учреждениями будет обеспечено более 136 061 рабочего места, рассказал руководитель межведомственного координационного штаба Сирии.

Кроме того, 116 промышленных и ремесленных районов профинансировано государством на сумму 11,307 млрд сирийских фунтов. Занимаемая ими площадь достигает 6031 гектаров, а количество участков для желающих инвестировать составляет 45 358, что позволит создать более 206 870 новых рабочих мест, добавил Мутез Каттан.

В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

Губернатор провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики Хаммам Аль-Диббият сообщил о развитии промышленной зоны в районе Аль-Халаса площадью 100 гектаров.

«В настоящее время увеличился спрос и появилась необходимость расширить промышленную зону еще на 40 гектаров и в общей сложности до 140 гектаров. Уже сейчас промышленные участки заняты на 65%, а ремесленные — на все 100%», — рассказал губернатор в ходе совещания.

Кроме того, в ближайшее время в провинции Эль-Кунейтра планируется открыть завод по производству молочных и кисломолочных продуктов. Также, по данным сирийской стороны, созданы ремесленные зоны в населенных пунктах Хан-Арнабе и Аль-Хамедия.

Необходимо отметить, что для активизации процесса национального примирения созданы комитеты по урегулированию законного статуса жителей в освобожденных населенных пунктах. 

В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

Хаммам Аль-Диббият сообщил о выдаче необходимых документов гражданам Сирии. 

«Уже более 6156 жителей провинции урегулировали свой статус», — разъяснил губернатор провинции Эль-Кунейтра.

Автор: Евгения Араменко; Юрий Котенок
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