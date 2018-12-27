В Сирии выделено свыше 56 млрд сирийских фунтов на восстановление разрушенной инфраструктуры

В Сирии развернута масштабная работа по созданию всех условий для возвращения беженцев и восстановления всей инфраструктуры, заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Российский генерал отметил, что деятельность межведомственных координационных штабов на этом направлении уже приносит положительные результаты.

«К оказанию экономической помощи Сирии присоединились Армения, Китай, Польша, Япония и другие страны. В январе мы ждем в Дамаске представителей Норвегии для оценки объема предстоящих работ по созданию благоприятных условий возвращающимся сирийским гражданам», — сообщил Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала 2018 года в различных районах Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 4792 жилых дома, 270 медицинских учреждений, 1468 образовательных учреждений, 290 объектов водоснабжения, 280 хлебопекарен, 1033 электроподстанции и 14 248 промышленных предприятий.

В Минобороны России отметили положительную динамику в процессе восстановления социальных объектов и инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

При этом в российском военном ведомстве отметили, что надеются на тенденциозную подачу этих процессов в западном сообществе.

«Рассчитываем, что вскоре прекратятся необоснованные обвинения Запада в недостаточности условий для возвращения беженцев на родину», — сообщил Михаил Мизинцев.

Правительство Сирии проводит важную работу для облегчения возвращения сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну по причине боевых действий, заявил руководитель межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан.

По данным, которые привел сирийский представитель, только в 2018 году для восстановления уничтоженной инфраструктуры выделено свыше 56 миллиардов сирийских фунтов.

«Средства эффективно освоены при постройке электросетей, водопроводов, канализаций, коммуникаций, а также при восстановлении школ, больниц, центров здоровья, хлебопекарен, мукомольных предприятий, зернохранилищ, правительственных зданий, дорог, тротуаров и уличного освещения», — сообщил Мутен Каттан.

Только в трех промышленных центрах — Адра, Хассия, Шейх Наджар — находится 2122 промышленных предприятия, где уже налажено производство. Еще 3279 предприятий находятся на завершающем этапе строительства. В совокупности этими учреждениями будет обеспечено более 136 061 рабочего места, рассказал руководитель межведомственного координационного штаба Сирии.

Кроме того, 116 промышленных и ремесленных районов профинансировано государством на сумму 11,307 млрд сирийских фунтов. Занимаемая ими площадь достигает 6031 гектаров, а количество участков для желающих инвестировать составляет 45 358, что позволит создать более 206 870 новых рабочих мест, добавил Мутез Каттан.

Губернатор провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики Хаммам Аль-Диббият сообщил о развитии промышленной зоны в районе Аль-Халаса площадью 100 гектаров.

«В настоящее время увеличился спрос и появилась необходимость расширить промышленную зону еще на 40 гектаров и в общей сложности до 140 гектаров. Уже сейчас промышленные участки заняты на 65%, а ремесленные — на все 100%», — рассказал губернатор в ходе совещания.

Кроме того, в ближайшее время в провинции Эль-Кунейтра планируется открыть завод по производству молочных и кисломолочных продуктов. Также, по данным сирийской стороны, созданы ремесленные зоны в населенных пунктах Хан-Арнабе и Аль-Хамедия.

Необходимо отметить, что для активизации процесса национального примирения созданы комитеты по урегулированию законного статуса жителей в освобожденных населенных пунктах.

Хаммам Аль-Диббият сообщил о выдаче необходимых документов гражданам Сирии.