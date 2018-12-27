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Теща Башарова рассказала подробности нападения актера на ее дочь

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Теща Башарова рассказала подробности нападения актера на ее дочь

Москва, 27 декабря. Супруга актера Марата Башарова — Елизавета Шевыркова, которую предположительно избил актер, приехала в больницу в 05.00 по московскому времени с матерью, сообщил источник ФАН в лечебном учреждении.

Ранее СМИ, ссылаясь на брата супруги Башарова — Елизаветы Шевырковой — сообщили, что артист сломал женщине нос. Он уточнил, что сестра лежит в больнице после инцидента, произошедшего в четверг.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Башаров напал на супругу в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» около 02.00 по московскому времени.

Источник, ссылаясь на слова матери потерпевшей, добавил, что женщина убегала с ребенком от мужа, он догнал и ударил ее. 

Напомним, это не первый случай, когда Башарова обвиняют в избиении. Осенью 2017 года актер также напал на Шевыркову после их поездки в Доминикану.

Теща Башарова рассказала подробности нападения актера на ее дочь

Автор: Алия Садыкова
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