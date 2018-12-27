Кадыров и Аксенов рассказали, как встретят Новый год
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Москва, 27 декабря. Лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов рассказали, как собираются встретить новый 2019 год.
Оба политика намерены отметить праздник со своими родными.
«Дома с семьей», — сказал Кадыров в комментарии телеканалу Life.
При этом никакими подробностями он не поделился. А вот Аксенов даже сообщил, что собирается поставить на новогодний стол.
«Дома. Я консерватор: жареная картошка, соленый огурец, оливье. Стол всегда один и тот же, и гости всегда одни и те же, — признался он.