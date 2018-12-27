Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кадыров и Аксенов рассказали, как встретят Новый год

147
0 Оставить комментарий

Кадыров и Аксенов рассказали, как встретят Новый год

Москва, 27 декабря. Лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов рассказали, как собираются встретить новый 2019 год.

Оба политика намерены отметить праздник со своими родными.

«Дома с семьей», — сказал Кадыров в комментарии телеканалу Life.

При этом никакими подробностями он не поделился. А вот Аксенов даже сообщил, что собирается поставить на новогодний стол.

«Дома. Я консерватор: жареная картошка, соленый огурец, оливье. Стол всегда один и тот же, и гости всегда одни и те же, — признался он.

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.