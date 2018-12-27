Кадыров и Аксенов рассказали, как встретят Новый год

Москва, 27 декабря. Лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов рассказали, как собираются встретить новый 2019 год.

Оба политика намерены отметить праздник со своими родными.

«Дома с семьей», — сказал Кадыров в комментарии телеканалу Life.

При этом никакими подробностями он не поделился. А вот Аксенов даже сообщил, что собирается поставить на новогодний стол.