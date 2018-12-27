Бей своих, чтобы чужие боялись: Ковтун прокомментировал свое включение в базу «Миротворца»

В базу сайта «Миротворец» сегодня внесли украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто появляется в политических ток-шоу российских телеканалов в качестве защитника политики Киева.

Как отмечает сайт «Миротворец», в список врагов Украины Ковтун попал за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

«Я не поверил сначала. То есть для меня реально это был шок», — признался Ковтун в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам украинского политолога, когда он узнал о своем включении в базу «Миротворца», в его голове промелькнуло несколько мыслей.

«Первая мысль — классическая: бей своих, чтобы чужие боялись. Потом думаю, там [в базе «Миротворца»] есть Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко. А если кого-то из них изберут президентом, то их вычеркнут из этой базы и что с ней станет тогда? А третья мысль самая простая — все возвращается к обычному сценарию. Про них стали забывать, и они решили поднять свою упоминаемость в СМИ за мой счет. То есть ничего нового», — поделился своими соображениями со зрителями Первого канала Вячеслав Ковтун.

Он больше склоняется к тому, что внесение его имени в базу «Миротворца» — это попытка создателей сайта «хайпануть перед Новым годом».

«Я ничего не изменю в своем поведении и в своей позиции. Каким был, таким буду и дальше. Большой привет!» — подчеркнул Ковтун.

При этом он опроверг информацию «Миротворца» о том, что приобрел недвижимость в Москве.