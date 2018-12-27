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Лолита рассекретила прозвище и ориентацию депутата Рады Геращенко

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Лолита рассекретила прозвище и ориентацию депутата Рады Геращенко

Москва, 27 декабря. Певица Лолита Милявская критически высказалась в адрес депутата Верховной рады Антона Геращенко, который стал инициатором создания скандального сайта «Миротворец».

Милявская во время интервью с журналисткой Светланой Крюковой заявила, что об украинском депутате в Германии ходят слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, Антонина — это «подпольная кличка» Геращенко.

Певица добавила, что украинского депутата следует называть более грубым словом, чем гей, так как последнее слово описывает лишь сексуальную ориентацию человека, а не его суть.

Фрагмент видеозаписи с интервью Милявской опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политик Александр Онищенко.

Напомним, Милявская и ряд других российских деятелей культуры внесена в список «Миротворца». Это ей не позволяет ездить на Украину.

Автор: Данила Копп
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