В Афинах прогремел взрыв, есть пострадавшие | 27 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Афинах прогремел взрыв, есть пострадавшие В Афинах прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало около церкви. В результате пострадал один сотрудник полиции, его госпитализировали. Сейчас место происшествия оцеплено стражами порядка. Других подробностей случившегося пока нет. Напомню, 17 декабря мощный взрыв произошел возле здания телеканала в пригороде Афин. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с праздником Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. В обращении он отметил, что они не раз на деле доказали умение работать четко, слаженно и результативно. По словам главы государства, свою эффективность сотрудники МЧС доказали в ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций как в России, так и за пределами страны. И напомнил, что спасатели помогают людям в условиях повышенного риска, в сложной и нестандартной обстановке. Российский лидер пожелал спасателям успехов в работе.

Микроавтобус с детьми попал в аварию в Брянске Микроавтобус с детьми попал в аварию в Брянске. В результате ДТП 10 человек, среди которых семеро детей, получили травмы различной степени тяжести. Медработники осматривают пострадавших, их состояние не оценивается как тяжелое. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей. ДТП произошло на 393-м километре трассы М-3, когда школьный автобус столкнулся с минивэном и КамАЗом. Столкновение было вызвано действиями водителя минивэна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.