Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин заявил о необходимости помочь бюджетникам с обучением навыкам взаимодействия с НКО

152
0 Оставить комментарий

Путин заявил о необходимости помочь бюджетникам с обучением навыкам взаимодействия с НКО

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о необходимости помочь государственным служащим в обучении сотрудников бюджетной сферы умению взаимодействия с НКО. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Государственного совета.

«Конечно, необходимо помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами», — подчеркнул он.​

Российский лидер указал на то, что необходимо внедрить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия — страна возможностей».

Напомним, работа платформы «Россия — страна возможностей» стартовала по инициативе президента РФ на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре минувшего года. Программа включает в себя 14 проектов, ключевая задача которых — помогать активной молодежи развиваться в профессиональном плане.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.