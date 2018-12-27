Путин заявил о необходимости помочь бюджетникам с обучением навыкам взаимодействия с НКО

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о необходимости помочь государственным служащим в обучении сотрудников бюджетной сферы умению взаимодействия с НКО. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Государственного совета.

«Конечно, необходимо помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами», — подчеркнул он.​

Российский лидер указал на то, что необходимо внедрить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия — страна возможностей».

Напомним, работа платформы «Россия — страна возможностей» стартовала по инициативе президента РФ на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре минувшего года. Программа включает в себя 14 проектов, ключевая задача которых — помогать активной молодежи развиваться в профессиональном плане.