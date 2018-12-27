Путин заявил о необходимости снять излишние барьеры для волонтеров в социальной сфере

Москва, 27 декабря. Излишние барьеры и ограничения волонтерской деятельности в социальной сфере должны быть сняты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета.

С соответствующим заявлением российский лидер обратился к правительству и главам регионов, призвав их обратить особое внимание на необходимость снятия давно отживших свой век барьеров и ограничений в здравоохранении, социальной сфере.

«Считаю необходимым особо отметить подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях​​​», — сказал глава России.

При этом президент подчеркнул необходимость понятных и четких правил взаимодействия, основанных на реалиях жизни, которые требуется подготовить в предельно сжатые сроки. По его словам, МЧС, правоохранительные ведомства, а также сами добровольцы уже занимаются составлением подобного документа.

Напомним, 5 декабря российский лидер принял участие в ежегодной церемонии вручения премии «Доброволец России-2018». Во время мероприятия Путин поздравил россиян с Международным днем волонтера и отметил, что очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как собравшиеся в зале добровольцы. Зал не дал главе России закончить речь и начал громко скандировать «Спа-си-бо!».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ выступают за создание упрощенного порядка взаимодействия волонтеров с властью.