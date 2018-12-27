Путин призвал губернаторов поддержать волонтеров личным примером

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин призвал российских губернаторов личным примером поддержать волонтерские проекты. Об этом глава государства заявил в четверг, выступая на заседании Государственного совета.

«Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но, сейчас я хочу обратиться к коллегам из регионов РФ, нужен, конечно, и личный пример», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что личный пример всегда является определяющим. Президент попросил губернаторов лично принять участие в волонтерских проектах, которые осуществляются в их регионах.

«Но, естественно, главное — чтобы это участие было не показным, а искренним и действенным», — заметил глава государства.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика, мечтавшего пожать ему руку. Десятилетнему Коле Кузнецову провели экскурсию по Кремлю.