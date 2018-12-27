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Сирия: посольство ОАЭ вновь откроется в Дамаске спустя семь лет

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Сирия: посольство ОАЭ вновь откроется в Дамаске спустя семь лет

Дамаск, 27 декабря. Посольство Объединенных арабских эмиратов в Дамаске вновь откроется в четверг. Об этом говорится в официальном сообщении министерства информации Сирии для журналистов. 

Отметим, что дипломатическое представительство ОАЭ в Сирии было закрыто в 2011 году, когда в арабской республике вспыхнула гражданская война. Как сообщает Reuters, Абу-Даби пока никак не прокомментировал информацию о возобновлении дипломатических отношений с САР.

Ранее британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на дипломатические источники о том, что в 2019 году Сирия может вернуться в состав Лиги арабских государств, хотя США и выступают против этого. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что возвращение Сирии в «арабскую семью» ускорит урегулирование вооруженного конфликта в стране. Российские дипломаты добавили, что благодаря усилиям гарантов Астанинского процесса на финишную прямую вышел запуск работы Конституционного комитета в Женеве.

Автор: Антон Соколов
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