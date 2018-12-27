Возвращение Сирии в «арабскую семью» ускорит разрешение конфликта — МИД РФ

МИД России считает важным шагом в работе по политическому урегулированию в Сирии возвращение страны в Лигу арабских государств. Представитель ведомства Игорь Цариков на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии отметил визит в Дамаск президента Судана Омара Башира и его встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Со своей стороны приветствуем первый после приостановки членства Сирии в Лиге арабских государств в ноябре 2011 года визит главы арабского государства в Дамаск и выражаем надежду на то, что его результаты будут способствовать полноформатному восстановлению отношений арабских стран с Сирийской Арабской Республикой, скорейшему возобновлению ее полноценного участия в Лиге арабских государств. Исходим из того, что возвращение Сирии в «арабскую семью» оказало бы и существенную поддержку процессу сирийского урегулирования, в соответствии с фундаментальными принципами международного права и положениями Устава ООН», — сказал представитель российского МИД.

Он также отметил, что благодаря усилиям гарантов Астанинского процесса на финишную прямую вышел запуск работы Конституционного комитета в Женеве.

«18 декабря в Женеве министры иностранных дел России, Ирана и Турции представили положительные результаты своих консультаций по вопросу формирования Конституционного комитета специальному посланнику Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану Де Мистуре. В принятом по итогам контактов в Женеве трехстороннем заявлении министров иностранных дел стран — гарантов Астанинского процесса подтвердили решимость содействовать началу работы Конституционного комитета. Выражаем надежду, что комитет сможет собраться в Женеве в начале следующего года», — сказал Цариков.

Представитель министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики Абдулмунем Анан назвал уходящий год «годом преодоления кризиса». Он отметил, что за это время произошло «единение всего сирийского народа под мудрым руководством, которое не позволило США и их арабским и другим иностранным приспешникам разобщить сирийский народ, раздробить территорию Сирии и снизить ее роль на Ближнем Востоке».