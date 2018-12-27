Сирия пережила новый акт агрессии Израиля: ВВС ЦАХАЛ вновь ударили по САР, прикрываясь «живым щитом»

Израильские ВВС в ходе очередного акта агрессии против Сирии своими провокационными действиями поставили под угрозу жизни сотен гражданских лиц, находившихся на борту пассажирских самолетов, которые заходили на посадку в момент воздушной атаки. Подробнее об этом инциденте читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным Минобороны России, вечером 25 декабря шесть истребителей ВВС Израиля, находившихся в воздушном пространстве Ливана, выпустили 16 управляемых бомб, нацеленных на объекты в окрестностях Дамаска. Как раз в это время готовились совершить посадку в аэропорты Бейрута и сирийской столицы два гражданских авиалайнера. В целях предотвращения возможной трагедии, были введены значительные ограничения на использование Сирийской арабской армией (САА) систем ПВО.

Это помогло авиадиспетчерам в Дамаске вывести пассажирский самолет из зоны поражения и переправить его на базу ВКС РФ «Хмеймим». Несмотря на опасную ситуацию, 14 из 16 авиабомб, выпущенных израильскими истребителями, удалось сбить средствами ПВО САР. Две остальные бомбы ударили по логистическому центру САА, находящемуся в семи километрах к западу от Дамаска.

В результате на территории центра произошло возгорание. При пожаре пострадали трое сирийских военных. К счастью, огонь был оперативно локализован бригадами пожарных, благодаря чему удалось избежать серьезных потерь.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что, чем бы Тель-Авив ни пытался обосновать свои очередные удары, их в любом случае необходимо рассматривать как акт агрессии против территориальной целостности суверенного государства и грубейшее нарушение международного права. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Это очередное нарушение независимости Сирии со стороны Израиля и продолжение той его агрессивной политики, которую он проводит с начала конфликта в САР. Тель-Авив проводит налеты на те объекты на территории арабской республики, с которых, как он считает, якобы исходит угроза национальной безопасности еврейского государства. Как правило, это мотивируется им тем, что на этих пунктах базирования находятся проиранские силы, которые будто бы планируют диверсии против Израиля. Или же под его ударами обычно оказываются склады, где якобы хранится вооружение для атак на его территорию», — пояснил эксперт.

Тем не менее, даже если принять опасения Тель-Авива всерьез, это не дает ему права совершать систематические акты военной агрессии в отношении другой страны, которая и без того ослаблена террористической активностью и регулярным вмешательством иностранных сил, заметил собеседник ФАН.

«Это далеко не первый подобный случай. Однако после трагического происшествия с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит по вине израильских пилотов, Тель-Авив был вынужден прекратить свои налеты в Сирии, поскольку РФ в ответ на его провокационные действия, приведшие к смерти наших военнослужащих, направила в САР новые системы ПВО, в том числе С-300. Но сейчас, как мы видим, еврейское государство решило вернуться к этой агрессивной политике военного вмешательства. После сентябрьского инцидента израильтяне неоднократно угрожали возобновить удары по САР, и вот эта угроза все же была реализована», — подчеркнул востоковед.

Примечательно, что, как и в прошлый раз, когда жертвой агрессии ВВС ЦАХАЛ стали российские военные, Тель-Авив прибег к опасной провокации, вновь подставив под удар сирийских ПВО других.