Сирия: Богданов оценил шансы Асада на победу в президентских выборах

Москва, 27 декабря. Действующий президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад популярен среди местного населения и может одержать победу на предстоящих выборах. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли действующий сирийский лидер победить на предстоящих президентских выборах, отметив, что Асад весьма популярен в возглавляемой им стране.

«Если бы этого не было, результаты последних нескольких лет были бы другими», — цитирует Богданова Bloomberg.

При этом дипломат указал, что Россия надеется на то, что Сирия возобновит участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ). По его словам, многие арабские страны пришли к выводу, что заморозка участия САР в работе ЛАГ, которая произошла в 2011 году, была непродуманным решением.

«Для сирийцев и арабов очень важно восстановить связи», — подчеркнул дипломат.

Президентские выборы в Сирии намечены на 2021 год. Асад занял пост лидера государства в 2014 году. По итогам голосования он получил, по официальным данным, поддержку 88,7% избирателей.

Ранее глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на XVIII Дохийском форуме заявил, что турецкие власти могут рассмотреть возможность взаимодействия и сотрудничества с сирийским лидером в случае его победы на честных и демократических выборах в Сирии, которые пройдут под эгидой ООН.