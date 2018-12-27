Музей «Гараж» и «Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке «Ткань процветания»

Москва, 27 декабря. Музей современного искусства «Гараж» и социальная сеть «Одноклассники» запустили интерактивное приложение, с помощью которого пользователи смогут ознакомиться с выставкой «Ткань процветания».

Это международный проект об одежде в искусстве вне контекста модной индустрии. Приложение состоит из двух разделов: онлайн-гида по выставке и интерактивного теста, при прохождении которого можно узнать, когда возникла мода на японские бомберы и кто придумал одежду с геометрическими принтами.

Приложение опубликовано на официальном сайте музея. Уточняется, что оно доступно пользователям гаджетов как на ios, так и на платформе android.