ВЦИОМ узнал, каким институтам больше всего доверяют россияне

Москва, 27 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и определил, как россияне относятся к различным общественным и политическим институтам. Оказалось, что респонденты больше всего поддерживают деятельность армии РФ и РПЦ.

По данным социологов, наиболее высоко россияне оценили деятельность армии — 86% опрошенных. Кроме того, респонденты одобрили действия Русской православной церкви — 69%, при этом 16% выразили недовольство ее работой.

Также, по словам экспертов, деятельность правоохранительных органов поддерживает 54% россиян. Социологи объясняют высокий уровень доверия данным институтам тем, что они не несут прямую ответственность за решение каждодневных проблем внутри страны, а также не имеют отношения к принятию экономически важных решений.

Эксперты обратили внимание на то, что россиянам не нравится деятельность оппозиции — 41% респондентов настроен по отношению к ней плохо.

Сообщается, что социологический опрос проводился 17 декабря текущего года при помощи телефонного интервью. На вопросы ответили 1600 респондентов в возрасте старте 18 лет.