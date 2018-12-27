Пусть готовит документы: в МВД Украины рассказали, как Лолита может приехать в страну

Москва, 27 декабря. Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что российская певица Лолита Милявская, накануне назвавшая Крым украинским, может въехать на Украину на общих основаниях. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам киевского чиновника, для этого певице, ранее не допущенной на Украину из-за «незаконного» посещения Крыма, необходимо подготовить правильный набор документов.

«Возможность въезда Лолиты будет зависеть от того, какой конкретно пакет документов предоставит певица на границе», — пояснил Шевченко.

При этом на певицу украинского происхождения будут распространяться те же нормы законодательства, что и на других граждан России.

«Как и другие граждане страны, которая входит в число стран риска, Лолита должна пояснить, куда она едет, с какой целью», — подчеркнул представитель МВД.

При этом Лолите необходимо не только указать цель своего визита, но и подтвердить финансовое обеспечение своей поездки, а также предоставить иные требуемые Пограничной службой Украины документы, добавил Шевченко. В этом случае украинские пограничники смогут рассмотреть вопрос о возможности въезда российской певицы на территорию страны.

В апреле 2017 года Лолиту сняли с поезда и не пустили на территорию Украины из-за того, что певица посещала Крым в 2015 году. В тот раз певица направлялась в украинскую столицу, чтобы навестить больных родственников.

27 декабря 2018 года в интервью Youtube-каналу «Крючок.TV» Лолита Милявская заявила, что Крым остался для нее «украинским в душе».