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Украинская писательница Ницой разнесла таксиста, назвавшего россиян хорошими людьми

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Украинская писательница Ницой разнесла таксиста, назвавшего россиян хорошими людьми

Киев, 27 декабря. Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за таксиста, посмевшего назвать россиян «хорошими людьми». 

Во время поездки на такси между литератором и водителем завязался разговор о том, имеют ли право украинцы разговаривать на русском языке или нет. Когда шофер признался, что разговаривает на том языке, который предпочитает его клиент, Ницой обрушилась на него с критикой. А, услышав фразу «Русские — хорошие люди», писательница просто разнесла своего собеседника. 

Она обратила внимание на то, что россияне виноваты уже тем, что любят своего президента Владимира Путина и поддерживают его действия. В конечном итоге Ницой договорилась до того, что обвинила российского лидера в «начале третьей мировой войны». Что конкретно подразумевала Ницой под третьей мировой войной, она уточнять не стала.

«Я надломлена позицией украинцев, которые не могут отличить черное от белого, не понимают причинно-следственных связей, и школа ни жизненная, ни общеобразовательная их не учит это понимать», — пишет литератор в Facebook.

Отметим, что Киев регулярно обвиняет Россию в кризисах, которые сам же устраивает. Так, например, украинские власти возлагают на Москву ответственность за войну в Донбассе, которая началась после того, как украинская армия в 2014 году пошла танками против своего народа. Кроме того, Киев обвинил Россию в «агрессии» в Керченском проливе. «Агрессия» заключалась в том, что российские пограничники задержали украинские военные корабли, вторгшиеся в территориальные воды РФ. 

Автор: Антон Соколов
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