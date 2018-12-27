Турция заверила Россию, что не подпустит США к С-400

Анкара, 27 декабря. Турецкая сторона заверила Москву в том, что Анкара не предоставит американским специалистам возможность изучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с российским послом в Анкаре Алексеем Ерховым. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, турецкий министр заверил российского дипломата, что Вашингтон не подпустят к С-400.

«Наш министр заверил российского посла, что нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Чавушоглу в своем аккаунте в Twitter сообщил о встрече с Ерховым, однако деталей переговоров он не назвал. Российское посольство в Анкаре также не сообщило подробностей встречи.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Турция якобы предлагала Соединенным Штатам изучить С-400, которые Москва должна поставить по заключенному соглашению в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что контракт между Москвой и Анкарой подразумевает нераскрытие турецкой стороной определенной информации, и Россия в этом контексте доверяет Турции.