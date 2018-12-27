В Минэнерго прокомментировали данные о росте тарифов на тепло и воду в России

Москва, 27 декабря. Министерство энергетики России опровергло информацию СМИ о том, что разработанный ведомством проект постановления кабинета министров о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на электричество, воду и водоотведение.

Ранее газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо Минстроя сообщила о том, что тарифы ЖКХ могут быть повышены на 3-5% в связи с введением оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности.

Министерство энергетики опровергло прогнозы издания, подчеркнув, что оплата резерва сетевой мощности никак не скажется на тарифах, а наоборот даст стимул предприятиям ЖКХ отказаться от неиспользуемой мощности.

«Минэнерго находится в диалоге с Минстроем по данному вопросу», — цитирует представителей ведомства iReactor.

Ранее стало известно, что правительство России рассмотрит проект закона, предусматривающего усиление контроля за установлением тарифов ЖКХ. Сделать тарифы на ЖКХ более прозрачными, защитив их от корректировки в регионах, предложил глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.