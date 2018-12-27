«Не дразнить гусей»: звезды шоу-бизнеса прокомментировали слова Лолиты об «украинском Крыме»

Москва, 27 декабря. Известная российская певица Лолита Милявская до сих пор считает Крым украинским. Об этом она рассказала в интервью украинской журналистке на Youtube-канале «Крючок.TV».

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе, — заявила Лолита. — И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке».

Федеральное агентство новостей обратилось к звездам российской эстрады с просьбой прокомментировать скандальные слова Лолиты. Однако все собеседники ФАН ушли от прямого ответа.

Родившаяся в Керчи певица Алена Свиридова призналась, что имеет родственников как в России, так и на Украине. Певица отказалась комментировать высказывание Лолиты.

«Не хочу дразнить гусей», — пояснила Свиридова.

Музыкант Юрий Шевчук заявил, что не следит за этой темой.

Певец Олег Газманов объяснил корреспонденту ФАН, что находится в студии, очень занят и снял телефон по ошибке.

Актер российского театра и кино Михаил Ефремов, предлагавший «отдать Крымский мост Украине», также предпочел воздержаться от ответа.

«Перед Новым годом я комментариев не даю — по любым темам», — добавил Ефремов.

В свою очередь, певец и композитор Андрей Макаревич выразил недоумение по поводу вопроса ФАН.

«Почему я должен комментировать то, что сказала Лолита? Кто она мне? У нее своя голова, у каждого свое мнение», — заявил музыкант.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила, что певец просил не беспокоить его до февраля, и выразила недоумение по поводу того, какое отношение слова Лолиты имеют к ее работодателю.

Федеральное агентство новостей связалось с концертным директором самой Лолиты, чтобы уточнить, не исказили ли журналисты «Крючка.TV» смысл ее слов при монтаже. Пока комментария Лолиты ФАН не получил.

Ранее россияне предположили, что Лолита заявила об «украинском» Крыме, поскольку стала менее востребованной в России и хочет отправить на гастроли в Киев.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором боле 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Киев итогов народного волеизъявления не признает и считает Крым территорией Украины. Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что полуостров стал российским в результате демократического процесса и вопрос о его статусе окончательно закрыт.