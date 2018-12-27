«Ждет медали от Порошенко»: Лолиту «размазали» в России за предательство Крыма

Известная эксцентричным поведением и не менее эксцентричными заявлениями 55-летняя певица Лолита Милявская вновь шокировала российских поклонников. В интервью, опубликованном на YouTube-канале «Крючок TV», Лолита заявила, что считает Крым частью Украины, а также высказалась насчет сексуальной ориентации одного из украинских политиков.

По словам Лолиты, для нее стал неожиданным запрет на посещение Украины из-за ее визита в Крым в 2015 году.

«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе», — заявила певица.

Заявление Лолиты резко раскритиковал общественный деятель, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Знаете, я не парламентарий, а только член экспертного совета при Госдуме, но эта роль накладывает определенные правила поведения. Но в данном случае, извините, не могу удержаться от непарламентских выражений. Лолита сделала киевским властям столь царский подарок, что теперь, наверно, ждет медали от [президента Украины] Петра Порошенко. Ведь она просто, сама того не ведая, всеми силами надувает его предвыборный рейтинг», — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Блогер напомнил, что военное положение на Украине формально завершилось, а президентская кампания фактически стартовала.

«Петр Алексеевич очень любит раскольников, — продолжил член совета при Госдуме, напомнив действия Киева по расколу православия на Украине. — Недавний пример с томосом и созданием раскольнической ПЦУ — яркий тому пример. А тут Лолита с таким подарком! Она уже несколько лет тоскует по Украине, очень хочет к родственникам, а ее, бедную, никак не пускают. Сейчас, если Порошенко не клинический, скажем так, глупец, он должен спешно снять с Милявской ограничения на въезд на территорию Украины. А лично я посоветовал бы ему вручить Лолите если не медаль, то хотя бы звание народной артистки Украины, чтобы сделать эту немолодую поп-диву знаменем всей предвыборной кампании».

По словам Манукяна, наверняка будущие соперники Петра Порошенко по выборам — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и артист Владимир Зеленский — сейчас кусают себе локти, что упустили шанс использовать Лолиту.

«Впрочем, думаю, они тоже постараются разыграть эту карту. Такой козырь и не в их рукаве — это «засада», — с насмешкой отметил блогер.

В заключение общественник буквально «размазал» Лолиту Милявскую, предсказав ей весьма печальное будущее.

«Очень надеюсь, что крымчане выскажут Милявской все, что они о ней думают, а россияне, практически единогласно поддержавшие воссоединение Крыма с Россией, «наградят» Лолиту презрением и просто будут бойкотировать ее концерты. Пусть поет и гастролирует на Украине, которую она так любит. Хотя если ее и туда так и не пустят, участь ее будет и вовсе незавидна. Пустые залы станут ей «наградой» за предательство Крыма и всей России».

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся к родственникам на Украину, высадили из поезда на украинской границе и вернули в Россию, запретив ей въезд в страну на три года. Решение было связано с ее посещением Керчи в 2015 году, что в Киеве сочли покушением на украинский «суверенитет».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума и, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом. Украина отказалась признать вхождение Крыма в состав РФ, Киеву в этом вторят его западные покровители.