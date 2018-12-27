Маразм крепчал: Шахназаров посмеялся над включением Ковтуна в базу «Миротворца»

Москва, 27 декабря. Известный украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно выступающий в ток-шоу на российских телеканалах, внесен в скандальную базу данных сайта «Миротворец». Основание — «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

Знаменитый российский режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров, часто встречающийся с Ковтуном в различных ток-шоу, узнал эту неожиданную новость от корреспондента Федерального агентства новостей и очень долго смеялся.

«Ковтун?! — удивленно воскликнул народный артист РФ. — Они что, с ума сошли?! Он же вообще-то выступает у нас как резкий националист. Даже и не знаю, как это назвать, честно говоря. Маразм крепчал… За что ж они его так наказали? Почему так невзлюбили?»

По словам Шахназарова, Ковтун всегда придерживается «очень антироссийской и очень проукраинской позиции». И с его стороны никогда не было ни одного хорошего слова про Россию.

«Есть [на нашем телевидении] разумные и достаточно вменяемые люди [с Украины], — подчеркнул генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм». — Михаил Погребинский, например. А Ковтун… Да ему, наоборот, Героя Украины надо давать! А они его в базу «Миротворца».

Ранее Ковтун согласился поддержать свастику, если она станет частью политики Украины.