Склад для американского старья: в РФ высмеяли получение Киевом средств связи от НАТО

На Украине заявили о том, что страна получила от НАТО современные средства связи. Об этом сообщил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

«Мы получили современные средства связи от стран НАТО, в том числе благодаря военному положению. Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает», — цитирует телеканал ZIK Грымчака.

Примечательно, что политик не стал уточнять, что конкретно было получено, в каком объеме и за какой период.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал заявление Грымчака «блефом и подыгрыванием [Петру] Порошенко, пытающемуся хоть как-то оправдать якобы полезность военного положения».

Напомним, накануне президент Украины заявил о прекращении военного положения в десяти областях страны. Оно было введено на 30 дней после того, как корабли ВМСУ нарушили границу РФ и были задержаны российскими пограничниками.

«Совершенно очевидно, что украинский президент стал посмешищем среди украинского народа с этой инициативой. Военное положение не сработало. На Украине средства связи такие, какие Россия, в общем-то, услышит, как только кто-то из украинских военных нажмет на кнопку. Мы все это будем слышать, поскольку там допотопные технологии. Все, что не нужно американской армии и положено сдать на помойку, передается армии Киева», — подчеркнул военный эксперт.

По мнению собеседника ФАН, такие поставки нельзя назвать серьезной военно-технической помощью.

«Украина стала просто складом для утилизации американского хлама и старья, которое должно быть выведено из строя или уничтожено, — разъяснил он. — Да, американцы передавали приборы звуковой артиллерийской разведки производства 1968 года; приборы ночного видения пылились на складах США, уже потеряли свои тактико-технические характеристики, но тоже с большим пафосом были отданы на вооружение Киеву. Никакие средства связи сегодня не помогут Украине, ведь все то, что передает ей Вашингтон, не годится для военных целей».

Напомним, Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.