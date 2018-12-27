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Донбасс: в ЛНР сообщили о планах Киева захватить участок трассы в районе Первомайска

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Донбасс: в ЛНР сообщили о планах Киева захватить участок трассы в районе Первомайска

Луганск, 27 декабря. В Луганской народной республике заявили о планах Киева захватить участок трассы в районе Первомайска. Об этом заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

О таких намерениях ВСУ военные народной республики узнали после того, как в их распоряжении оказались карты командиров трех батальонов 14-й бригады ВС Украины. Детально проанализировав нанесенные на них данные, был выявлен замысел наступательных действий противника в районе Попасной. В операции, по словам Марочко, должна была участвовать 14-я бригада ВСУ: силовики должны были обойти позиции ЛНР на участке Попасная-Золотое и захватить участок трассы Попасная-Первомайск.

При этом представитель военного министерства народной республики предупредил ВСУ, что разведка ЛНР работает днем и ночью, а личный состав готов отразить любую атаку противника.

Автор: Игорь Федоров
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