Сирия: в Минобороны РФ рассказали о катастрофическом положении в «Рукбане»

Россия продолжает настаивать на расформировании лагеря беженцев «Рукбан», расположенного в 55-километровой «эксклюзивной» зоне, созданной в одностороннем порядке американцами вокруг своей военной базы «Ат-Танф».

«Катастрофическое положение жителей лагеря не дает покоя всем, кто мыслит здраво и понимает, что незаконно удерживаемые там граждане Сирии лишены возможности отметить Новый год в своих домах в достойных условиях и в кругу семьи», — заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

По данным МИД России, условия жизни в «Рукбане» остаются крайне тяжелыми, его население — до 50 тысяч человек — фактически находится в заложниках у действующих в этом районе незаконных вооруженных формирований, в том числе связанных с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ1.

«В различных форматах проходят интенсивные консультации по вопросу оказания гуманитарного содействия жителям этого лагеря, доступ в который для официального Дамаска американцами закрыт», — прокомментировал представитель МИД РФ Игорь Цариков.

Он добавил, что ООН планирует доставить в «Рукбан» очередной гумконвой, но напомнил, что в ноябре благие намерения ООН сошли на нет по вине американской стороны — тогда значительная часть груза оказалась присвоена боевиками.

«Считаем, что США, которые, по сути, оккупируют территорию Сирии, где расположен «Рукбан», и таким образом несут ответственность за все, что происходит в этом районе, должны предоставить ООН, Международному комитету Красного Креста и Сирийскому обществу Красного Полумесяца все необходимые гарантии безопасности и возможности адресной доставки груза, включая допуск к местам его распределения», — заявил Игорь Цариков.

В Минобороны России рассчитывают на то, что объявленный администрацией президента США вывод американских войск действительно произойдет быстро и территории вокруг Ат-Танфа перейдут под контроль законной сирийской власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.