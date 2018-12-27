Рабочие карты командиров ВСУ оказались в руках военных ЛНР

Луганск, 27 декабря. Профессионализм инструкторов, обучающих украинских силовиков, вызывает сомнение, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, к такому выводу военные ЛНР пришли, изучив оказавшиеся в их распоряжении рабочие карты командиров ВСУ. Как уточнил Марочко, карты Народной милиции ЛНР передал надежный источник.

«Благодаря надежному источнику, в распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ», — пояснил он.

Марочко отметил, что при отработке карт украинские офицеры наносили на них обстановку с помощью условных тактических знаков НАТО. При этом военные ЛНР отметили, что при отработке документов украинские силовики допускают ошибки. В связи с этим, как подчеркнул Марочко, уровень профессиональной подготовки инструкторов ВСУ вызывает сомнения.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта в нем, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня, однако из республик регулярно приходят сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.