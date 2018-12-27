«Миротворец» внес в черный список украинского политолога Ковтуна

Киев, 27 декабря. Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун, который является постоянным участником ток-шоу на российском телевидении, был внесен в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице myrotvorets.center.

Отмечается, что киевский эксперт включен в черный список за «участие в антиукраинских пропагандистских российских мероприятиях и акциях за финансовое вознаграждение». По данным скандального «Миротворца», в минувшем году Ковтун приобрел недвижимость в российской столице.

Тем не менее Ковтун позиционирует себя как украинский политолог, но параллельно систематически участвует в российских политических передачах. Впрочем, эксперта неоднократно выгоняли из студии за неподобающее поведение.