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Forbes назвал самых переоцененных актеров в Голливуде в 2018 году

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Forbes назвал самых переоцененных актеров в Голливуде в 2018 году

Нью-Йорк, 27 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров в Голливуде в уходящем 2018 году.

Специалисты при составлении списка опирались на последние три картины, в которых приняли участие знаменитости.

Так, первое место в списке занял американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мэттью Макконахи. С одного заплаченного артисту доллара за работу над фильмом «Темная башня» создатели кинокартины получили всего один доллар и один цент.

Forbes назвал самых переоцененных актеров в Голливуде в 2018 году

Следом по списку идет британско-американский киноактер и кинопродюсер Кристиан Бэйл, его гонорар в фильме «Власть» окупился лишь на 50 центов с каждого доллара. За ним следует американский актер Мэтт Деймон, каждый доллар за его роль в картине «Дэдпул-2» принес создателям фильма три доллара и семь центов.

В то же время самыми «окупаемыми» артистами по версии Forbes стали исполнители главных ролей в фильме «Мстители» Джереми Реннер и Марк Руффало. Продюсеры получили 82 доллара и 70 центов и 80 долларов и 20 центов соответственно за каждый выплаченный им доллар.

Forbes назвал самых переоцененных актеров в Голливуде в 2018 году

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире, первую строку в котором занял Джеймс Паттерсон. Он заработал 86 миллионов долларов. Благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе писатель прославился на весь мир.

Кроме того, американский журнал назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Рейтинг возглавила ирландская рок-группа U2. А создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признан Forbes главным неудачником года среди миллиардеров.

Автор: Екатерина Кухарева
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