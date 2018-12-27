«У нас мозгов не хватает»: в Киеве объяснили, почему Украина не готова к войне с Россией

Киев, 27 декабря. Украина несколько десятков лет проводит опыты и испытания новых видов вооружения, но до серийного производства дело не доходит, заявил военный эксперт Игорь Козий в эфире интернет-канала UkrLife.

Эксперт отметил, что Киев проводит испытания новых видов оружия уже более 20 лет. Хотя первые 15-20 лет Украина была в списке самых продаваемых вооружения стран, добавил он.

Козий высказал мнение, что Украина не может перейти от прототипов к серийному производству из-за того, что украинскому военпрому не хватает высококвалифицированных сотрудников.

«Слава богу, скатились на 80-е место и этому радоваться надо, нечего продавать, теперь надо создавать. А вот, создавать, к сожалению, у нас мозгов не хватает», — сказал он, объясняя, почему Украина не готова к войне с Россией.

Осенью украинский президент Петр Порошенко похвастался, что государственное предприятие «Укроборонпром» передало на вооружение страны 3,5 тысячи единиц техники и вооружения в этом году.

Напомним, стало известно, что бойцы ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс национального производства «Ольха». Характеристики ракетного комплекса не были обнародованы, однако эксперты смогли по снимка проанализировать систему. По их мнению, существенных отличий комплекса от советского не было обнаружено, единственное, чем может отличаться «Ольха» от советского образца, так это установленной системой полета GPS.